{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZDdhYTI5YjI1OGM4ZjExMjY5YmJiMjMyMDgyNmNkOTFhODEwYTIzNzhhYzFhNDZlMDJjOGVhNjJmYjVjMWM4OA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Saint-Péray 2019: Report and top scoring wines
Matt Walls
I struggled to find many wines that I felt compelled to recommend from this year’s crop of Saint-Pérays, usually an appellation I enjoy.
{"content":"PHA+VG9vIG1hbnkgbGFja2VkIGFjaWRpdHkgYW5kIGZyZXNobmVzcywgYW5kIGEgbGFjayBvZiBkZXB0aCBhbmQgY29tcGxleGl0eSBpcyBub3QgdW5jb21tb24uIEl04oCZcyBub3QgYSBiYWQgdmludGFnZSwgYnV0IG5laXRoZXIgaXMgaXQgdGVycmlibHkgZXhjaXRpbmcuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+Cjxocj4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlciI+UXVpY2sgbGlua3MgTm9ydGhlcm4gUmhvbmU8L3A+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXIiPkluZGl2aWR1YWwgYXBwZWxsYXRpb24gYW5hbHlzaXMgYW5kIHRvcC1zY29yaW5nIHdpbmVzOjwvcD4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlciI+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9jb3RlLXJvdGllLTIwMTktcmVwb3J0LWFuZC10b3Atc2NvcmluZy13aW5lcy00NDgxOTMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5Dw7R0ZS1Sw7R0aWU8L2E+PC9zdHJvbmc+PGJyIC8+CkNvbmRyaWV1IGFuZCBDaMOidGVhdS1HcmlsbGV0PGJyIC8+ClNhaW50LUpvc2VwaDxiciAvPgo8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2Nvcm5hcy0yMDE5LXJlcG9ydC1hbmQtdG9wLXNjb3Jpbmctd2luZXMtNDQ4MjA3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q29ybmFzPC9hPjwvc3Ryb25nPjxiciAvPgo8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2hlcm1pdGFnZS0yMDE5LXJlcG9ydC1hbmQtdG9wLXNjb3Jpbmctd2luZXMtNDQ4MjIxLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+SGVybWl0YWdlPC9hPjwvc3Ryb25nPjxiciAvPgo8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2Nyb3plcy1oZXJtaXRhZ2UtMjAxOS1yZXBvcnQtYW5kLXRvcC1zY29yaW5nLXdpbmVzLTQ0ODIyMy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNyb3plcy1IZXJtaXRhZ2U8L2E+PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+Cjxocj4KPGgzPktleSBwcm9kdWNlcnMgaW4gMjAxODwvaDM+CjxwPkRvbWFpbmUgQWxhaW4gVm9nZTxiciAvPgpEb21haW5lIGRlIExvcmllbnQ8L3A+CjxoMz5WYWx1ZSBwaWNrczwvaDM+CjxwPkRvbWFpbmUgQWxhaW4gVm9nZSBTYWludC1Qw6lyYXkg4oCYT25ncmll4oCZIDIwMTk8YnIgLz4KRG9tYWluZSBkZSBMb3JpZW50IFNhaW50LVDDqXJheSAyMDE5PC9wPgo8cD4K"}
See Matt’s top Saint-Péray 2019 tasting notes and scores
{}
{"wineId":"44172","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"44173","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
See also