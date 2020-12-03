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Saint-Péray 2019: Report and top scoring wines

Only a couple of Saint-Péray wines were worthy of recommendation from the 2019 vintage with Matt Walls finding too many lacking acidity and freshness.
Matt Walls Matt Walls

I struggled to find many wines that I felt compelled to recommend from this year’s crop of Saint-Pérays, usually an appellation I enjoy.

See Matt’s top Saint-Péray 2019 tasting notes and scores

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