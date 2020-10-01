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Rare vertical tasting: Domaine les Cailloux’s Cuvée Centenaire 1989-2016

A recent invite allowed Matt Walls the rare chance to taste a vertical of this special bottling, spanning every available vintage the estate still has since its creation in 1989. See his report and tasting notes...
Matt Walls Matt Walls

Châteauneuf-du-Pape has a winemaking history going back at least 1,000 years, but there’s one vintage that marks a turning point in its recent evolution: 1989. It was the year that four major estates all decided that instead of making one red Châteauneuf bottling, they would make two; a classic blend and a cuvée spéciale to spotlight their very best parcels.

At the time it was customary to make just a single blend each year, so it marks a significant break with tradition, and this practice has since been widely adopted. Domaine les Cailloux ‘Cuvée Centenaire’ was one of these four pioneers, and I was recently invited to a vertical tasting at the estate.

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