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PREMIUM

Domaine Rostaing Côte-Rôtie Ampodium vertical: 2008 – 2012

Matt Walls visited this renowned northern Rhône estate to taste five mature vintages of Ampodium, the traditionally blended 100% Syrah from 25 prime parcels of vines, known previously as Cuvée Classique...
Matt Walls Matt Walls

There aren’t many Côte-Rôties that sell for over £1,000 a bottle.

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