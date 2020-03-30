{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjA3ZjFiZDg3ZjNlZjgwNDRhM2Q0ZTVjZTY2NGRhNDQ3ZmZmNDEzZjY1Nzc2MjA1Nzk3ZmU5M2VlZWQ3NWEwMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Domaine Clape: Cornas vertical tasting from 2017 – 1987
Matt Walls
March 30, 2020
As you descend the cramped industrial lift shaft that accesses the dark basement of the Clape’s family domaine in Cornas, the dank smell gets increasingly heavy.
{"content":"PHA+QXMgd2l0aCBtYW55IGFuY2llbnQgY2VsbGFycyB0aGUgYXJvbWEgaXMgdW5pcXVlLCBhbmQgZWNob2VkIGZhaW50bHkgdGhlIHdpbmVzOiBhIGRlZXBseSBzYXZvdXJ5LCBlYXJ0aHkgcGVyZnVtZS4gVGhlcmUgYXJlIHJvd3Mgb2YgYW5jaWVudCBib3R0bGVzIGNvdmVyZWQgaW4gdHVmdHMgb2YgYmxhY2sgYW5kIHdoaXRlIG1vdWxkLCBzbGVlcGluZyBsaWtlIGJhYnkgYmFkZ2Vycy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPGhyPgo8aDIgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlciI+U2Nyb2xsIGRvd24gZm9yIE1hdHQgV2FsbHMmIzgyMTc7IERvbWFpbmUgQ2xhcGUgdmVydGljYWwgdGFzdGluZyBub3RlcyBhbmQgc2NvcmVzPC9oMj4KPGhyPgo8cD5Gb3Igc3VjaCBhbiBlc3RhYmxpc2hlZCBwYXJ0IG9mIHRoZSBmaW5lIHdpbmUgdW5pdmVyc2UsIGl04oCZcyBlYXN5IHRvIGZvcmdldCB0aGF0IHRoZSBOb3J0aGVybiBSaMO0bmUgaGFzIG9ubHkgZmFpcmx5IHJlY2VudGx5IGJlZW4gZW1icmFjZWQgYnkgb3V0c2lkZXJzIOKAkyBwYXJ0aWN1bGFybHkgQ29ybmFzLiBMaWtlIG11Y2ggb2YgdGhlIHdpZGVyIHJlZ2lvbiwgdGhlc2UgdmluZXlhcmRzIHdlcmUgbGFyZ2VseSBhYmFuZG9uZWQgYWZ0ZXIgdGhlIFNlY29uZCBXb3JsZCBXYXIgaW4gZmF2b3VyIG9mIGVhc2llciB3b3JrIGluIGxvY2FsIGZhY3Rvcmllcy48L3A+CjxwPldoZW4geW91IHN1cnZleSB0aGUgc2xvcGVzIHlvdSBzZWUgd2h5OiB0aGVzZSBzdGVlcCwgY29udG9ydGVkLCBncmFuaXRlIGhpbGxzaWRlcyBhcmUgdW5mb3JnaXZpbmcuIEJ1dCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlN5cmFoPC9hPiBncm93biBpbiB0aGlzIHNtYWxsIHNvdXRoZXJuIG5vb2sgb2YgdGhlIE5vcnRoZXJuIFJow7RuZSBwcm9kdWNlcyBhbiBlbGVtZW50YWwsIHNvbWV0aW1lcyBzYXZhZ2Ugd2luZS48L3A+CjxwPlRvZGF5IHRoZSBhcHBlbGxhdGlvbiBpcyBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZHluYW1pYyBpbiB0aGUgTm9ydGhlcm4gUmjDtG5lLCB3aXRoIGh1cnJpZWQgbmV3IHBsYW50aW5ncyB0YWtpbmcgcGxhY2UuIEEgbmV3IGdlbmVyYXRpb24gb2YgcHJvZHVjZXJzIGlzIG5vdyB3ZWxsLWVzdGFibGlzaGVkLCBhbmQgdGhlcmUgYXJlIHBsZW50eSBvZiB0aHJpbGxpbmcsIGluY3JlYXNpbmdseSBlbGVnYW50IHdpbmVzIHRvIGNob29zZSBmcm9tLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5MaWtlIG1hbnkgcmVnaW9ucyBpbiB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL3Job25lLXZhbGxleS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlJow7RuZTwvYT4gYW5kIGJleW9uZCwgQ29ybmFzIHdlbnQgdGhyb3VnaCBhIHBlcmlvZCBhcm91bmQgdGhlIDE5OTBzIGluIHdoaWNoIHNvbWUgcHJvZHVjZXJzIGVtYnJhY2VkIG5ldyBvYWsgYmFycmlxdWVzIGFuZCBkZXN0ZW1taW5nLCBidXQgdGhpcyBwZXJpb2QgaXMgZmlybWx5IGluIHRoZSBwYXN0LiBUb2RheSwgdGhlIHRyZW5kIGlzIHRvd2FyZHMgZGVtaS1tdWlkcyBhbmQgdXNpbmcgYXQgbGVhc3QgYSBwcm9wb3J0aW9uIG9mIHdob2xlIGJ1bmNoZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgd2luZXMgb2YgQ29ybmFzIGhhdmUgb25seSBiZWVuIGJvdHRsZWQgc2luY2UgdGhlIDE5NTBzLCBhbmQgQXVndXN0ZSBDbGFwZSB3YXMgYW1vbmcgdGhlIGZpcnN0LiBUaGUgZXN0YXRlIGhhcyBhbHdheXMgZm9sbG93ZWQgdHJhZGl0aW9uYWwgd2luZW1ha2luZyB0ZWNobmlxdWVzIGFuZCBjb250aW51ZXMgdG8gZG8gc28gdG9kYXkuIEF1Z3VzdGUgcGFzc2VkIGF3YXkgaW4gMjAxOCwgYW5kIHRoZSBlc3RhdGUgaXMgbm93IGluIHRoZSBzdGVhZHkgaGFuZHMgb2YgaGlzIHNvbiBQaWVycmUgYW5kIGdyYW5kc29uIE9saXZpZXIuPC9wPgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzQzNTM0NSIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25ub25lIj48aW1nIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00MzUzNDUiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNDM1MzQ1IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvT2xpdmllci1DbGFwZS1pbi1TYWJhcm90dGUtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0iT2xpdmllciBDbGFwZSBpbiBTYWJhcm90dGUiIHdpZHRoPSI2MzAiIGhlaWdodD0iNDE3IiBkYXRhLXNpemVzPSJhdXRvIiBkYXRhLXNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wMy9PbGl2aWVyLUNsYXBlLWluLVNhYmFyb3R0ZS02MzB4NDE3LmpwZyA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzAzL09saXZpZXItQ2xhcGUtaW4tU2FiYXJvdHRlLTMwMHgxOTguanBnIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvT2xpdmllci1DbGFwZS1pbi1TYWJhcm90dGUtMTM1eDg5LmpwZyAxMzV3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzAzL09saXZpZXItQ2xhcGUtaW4tU2FiYXJvdHRlLTMyMHgyMTIuanBnIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvT2xpdmllci1DbGFwZS1pbi1TYWJhcm90dGUtNjIweDQxMC5qcGcgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wMy9PbGl2aWVyLUNsYXBlLWluLVNhYmFyb3R0ZS5qcGcgODAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00MzUzNDUiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPk9saXZpZXIgQ2xhcGUgaW4gU2FiYXJvdHRlPC9wPjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhleSBjb250aW51ZSB0byB0ZW5kIHRvIHRoZSB2aW5leWFyZHMgdGhhdCBhcmUgc3ByZWFkIGFjcm9zcyB0aGUgaGlzdG9yaWMgaGlsbHNpZGUgcGxvdHMgdmlzaWJsZSBmcm9tIHRoZSB2aWxsYWdlLCBpbmNsdWRpbmcgcGFyY2VscyBvZiB0b3AgbGlldXgtZGl0czsgU2FiYXJvdHRlLCBQYXRvdSwgVMOpemllciwgTWF6YXJkcywgTGEgQ8O0dGUgYW5kIGEgcGF0Y2ggb2Ygb2xkIHZpbmVzIG9uIG9uZSBvZiB0aGUgdmVyeSBmaW5lc3Qgc2l0ZXMsIHRoZSBzb3V0aC1mYWNpbmcgUmV5bmFyZHMuIFRoZXkgaGF2ZSBuZXZlciBtYWRlIHNpbmdsZSB2aW5leWFyZCBib3R0bGluZ3MsIGFuZCBoYXZlIG5vIGludGVudGlvbiBvZiBkb2luZyBzby4gSGVyZSB0aGV5IGJlbGlldmUgaW4gYmxlbmRpbmcuPC9wPgo8cD5UaGUgRG9tYWluZSBDbGFwZSBDb3JuYXMgKGl0IGhhcyBubyBjdXbDqWUgbmFtZSwgc29tZXRpbWVzIHJlZmVycmVkIHRvIGFzIHRoZSDigJhncmFuZCB2aW7igJkpIGlzIGZlcm1lbnRlZCB3aXRoIHRoZSBzdGVtcyBpbiByYXcgY29uY3JldGUgdGFua3MuIEl04oCZcyB0aGVuIGFnZWQgZm9yIHR3byB5ZWFycyBpbiB1c2VkIDYtOGhsIHdvb2RlbiBmb3VkcmVzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkluIDE5OTcsIHRoZXkgc3RhcnRlZCBtYWtpbmcgYSBzZWNvbmQgd2luZSBjYWxsZWQg4oCYUmVuYWlzc2FuY2XigJksIGEgYmFycmVsIHNlbGVjdGlvbiB0aGF0IHRlbmRzIHRvIGNvbWUgZnJvbSB5b3VuZ2VyIHZpbmVzLiBUaGUgZmlyc3QgdmludGFnZSB3YXMgcnVpbmVkIGJ5IGEgZmF1bHR5IGJhdGNoIG9mIGNvcmtzLCBzbyByZWFsbHkgdGhlIGZpcnN0IHZpbnRhZ2UgaXMgMTk5OC48L3A+CjxwPlRoZXkgYWxzbyBwcm9kdWNlIGEgMTAwJSBTeXJhaCBDw7R0ZXMtZHUtUmjDtG5lLCBhIDEwMCUgU3lyYWggVmluIGRlIEZyYW5jZSDigJhWaW4gZGVzIEFtaXPigJkg4oCTIGFsbCBmcm9tIG5lYXJieSB2aW5leWFyZHMgYnV0IG5vdCBncm93biB3aXRoaW4gdGhlIENvcm5hcyBhcHBlbGxhdGlvbiDigJMgYW5kIGEgdmVyeSBnb29kIHdoaXRlIGZyb20gbmVpZ2hib3VyaW5nIGFwcGVsbGF0aW9uIFNhaW50LVDDqXJheS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzQzNTM0NCIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25ub25lIj48aW1nIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00MzUzNDQiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNDM1MzQ0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvRG9tYWluZS1DbGFwZS1Db3JuYXMtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0iRG9tYWluZSBDbGFwZSAiIHdpZHRoPSI2MzAiIGhlaWdodD0iNDE3IiBkYXRhLXNpemVzPSJhdXRvIiBkYXRhLXNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wMy9Eb21haW5lLUNsYXBlLUNvcm5hcy02MzB4NDE3LmpwZyA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzAzL0RvbWFpbmUtQ2xhcGUtQ29ybmFzLTMwMHgxOTguanBnIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvRG9tYWluZS1DbGFwZS1Db3JuYXMtMTM1eDg5LmpwZyAxMzV3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIwLzAzL0RvbWFpbmUtQ2xhcGUtQ29ybmFzLTMyMHgyMTIuanBnIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjAvMDMvRG9tYWluZS1DbGFwZS1Db3JuYXMtNjIweDQxMC5qcGcgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMC8wMy9Eb21haW5lLUNsYXBlLUNvcm5hcy5qcGcgODAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00MzUzNDQiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPkluc2lkZSB0aGUgd2luZXJ5PC9wPjwvZGl2Pgo8cD5JIHZpc2l0IHRoZW0gZXZlcnkgeWVhciB0byB0YXN0ZSBmcm9tIGJhcnJlbCwgYW5kIGluIE1hcmNoIDIwMjAgdGhleSBhZ3JlZWQgdG8gb3BlbiBhIHNlcmllcyBvZiBvbGRlciBib3R0bGVzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+SXTigJlzIHJlbGF0aXZlbHkgdW5jb21tb24gZm9yIE5vcnRoZXJuIFJow7RuZSBwcm9kdWNlcnMgdG8gaG9sZCBtdWNoIGxpYnJhcnkgc3RvY2ssIGFuZCB0aGV5IGhhcHBpbHkgYWRtaXQgdGhleeKAmXZlIGRydW5rIG1vc3Qgb2YgdGhlIGJlc3Qgb2xkIHZpbnRhZ2VzITwvcD4KPHA+SXQgZ2F2ZSB1cyB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHRhc3RlIHNvbWUgdmludGFnZXMgd2hpY2ggd2VyZW7igJl0IHdlbGwgY29uc2lkZXJlZCBhdCB0aGUgdGltZSAoMjAwMiBhbmQgMTk5MyB3ZXJlIGRpcmUgaW4gdGhlIFJow7RuZSkgYWxvbmdzaWRlIGV4Y2VwdGlvbmFsIHllYXJzIHN1Y2ggYXMgMjAwMSBhbmQgMjAxMC4gSXQgc2hvd2VkIHRoYXQgZXZlbiBpbiBsZXNzZXIgdmludGFnZXMgdGhpcyBpcyBhIHdpbmUgdGhhdCBuZXZlciBmYWlscyB0byBmYXNjaW5hdGU6IGFuIGljb24gaW4gdGhlIG9yaWdpbmFsIHNlbnNlIG9mIHRoZSB3b3JkLjwvcD4KPHA+Cg=="}
See Matt Walls’ Domaine Clape vertical tasting notes and scores
{}
{"wineId":"27031","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38143","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38144","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38145","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38146","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38147","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38148","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38149","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38150","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38151","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38152","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38153","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"38154","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
You may also like