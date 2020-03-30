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Domaine Clape: Cornas vertical tasting from 2017 – 1987

A fortunate visit to Domaine Clape this month allowed Matt Walls the rare chance to taste 13 Cornas bottlings, from a range of library vintages spanning four decades, including the exceptional years of 2001 and 2010....
Matt Walls Matt Walls

As you descend the cramped industrial lift shaft that accesses the dark basement of the Clape’s family domaine in Cornas, the dank smell gets increasingly heavy.

See Matt Walls’ Domaine Clape vertical tasting notes and scores

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