{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MjkyNjYwZDMxMGZkNDVkZGZhNTliM2RkNjhlYzYyZTBkYTJhMmE0YmRlY2UxYTQ3ZDQ1YjNhMWQwNDYzZDhmNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Producer profile: Domaine du Vieux Télégraphe plus 15 wines tasted

This family-owned and run estate has been making wine in the southern Rhône for over a century, now producing some of the most elegant and long-lived of all Châteauneuf wines, Matt Walls explores its history and tastes a selection of their flagship red and white produced from the privileged plateau vineyard La Crau...
Matt Walls Matt Walls

With his short, grey, curly hair and deep crow’s feet, Daniel Brunier has a patrician, Roman air as he stalks the winery. Cellar staff hush and busy themselves as he passes. Along with his brother Frédéric, he has built an empire that stretches from Châteauneuf-du-Pape, to Gigondas, all the way to Lebanon.

Daniel has just turned 60, and the brothers are gradually relinquishing control to their sons, Edouard and Nicolas, who represent the sixth generation.

Scroll down for Matt Walls’ Domaine du Vieux Télégraphe tasting notes and scores

Lessons will no doubt be strict; Daniel has strong opinions and is convinced of the primacy of their soils. But in time they’ll inherit an estate that makes some of the most elegant wines in Châteauneuf.

See Matt Walls’ Domaine du Vieux Télégraphe tasting notes and scores

You may also like

Rare vertical tasting: Domaine les Cailloux’s Cuvée Centenaire 1989-2016
Rhône Wine Crossword
Top five Northern Rhône vintages ready to drink now
Top five Southern Rhône vintages ready to drink now

Latest Wine News