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Walls: Tasting the first five vintages of Delas’ Hermitage ‘Ligne de Crête’

Matt Walls take an in-depth look at Delas Frères' new single-vineyard cuvée Ligne de Crête and tastes the first five vintages from 2015 to 2019 finding 'few Hermitage wines quite as gentle and elegant'.
Matt Walls Matt Walls

Hermitage is an ancient appellation that doesn’t change much, mainly because it doesn’t need to. However, it is still capable of the occasional new trick.

It is not often you find producers releasing novel Hermitage cuvées. This one from Delas, a house making big strides of late, is particularly interesting.

Scroll down for Matt Walls’ tasting notes and scores for the first five vintages of Ligne de Crête

Tasting Delas’ Ligne de Crête 2015-2019:

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