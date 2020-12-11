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Rhône 2019: Top 25 white wines

In a region dominated by red wines, the Rhône's impressive canon of whites should not be overlooked. How did the region's white wines fare in 2019? Matt Walls reviews his top 25, scoring 95 points and above.
Matt Walls Matt Walls

The 2019 vintage across the Rhône Valley was marked by heat and drought. The heat spikes weren’t quite so high in the northern part of the region but you can feel sun in the wines whether they are from the north or south, writes Matt Walls in his vintage report.

Looking at the 2019 white wines from across the Rhône, Walls found some superb examples.

Scroll down to see Matt’s top 2019 Rhône whites tasting notes and scores

See Matt’s best Rhône 2019 white wines

The following list comprises wines that scored 95 points and above.

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