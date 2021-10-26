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Walls: 10 exciting estates to know in Cornas

Matt Walls highlights 10 must-know estates in the Northern Rhône appellation of Cornas. Whether you're looking for texture and density, purity and elegance or power and structure, these top producers offer ageworthy Syrah in a variety of styles.
Matt Walls Matt Walls

More reliable than St-Joseph, more powerful than Côte-Rôtie and often cheaper than Hermitage, Cornas has become the go-to appellation in the Northern Rhône for those looking for granitic, ageworthy Syrah that won’t break the bank.

I’ve selected 10 estates that you need to know about, all based in (or very close to) the village of Cornas itself.

It’s not an exhaustive list of top estates – today there are 50 private domaines and another 25 negociants bottling Cornas – but they all make excellent expressions of Cornas in their respective styles.

Top 10 Cornas wine estates worth knowing:

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