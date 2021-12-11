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Cornas & St-Péray 2020: report and top-scoring wines

Matt Walls says 2020 sees both Cornas & St-Péray wines returning to a more focused, classic style. Cornas wines straddle two fairly different styles, while St-Péray wines are bright and delicious.
Matt Walls Matt Walls

The wines of Cornas fall broadly into two camps this year; soft and juicy wines for early drinking and some tighter, structured, appetising wines with good longevity. My suggestions are broadly taken from the latter camp.

Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring Cornas & St-Péray 2020 wines

Many 2018s and 2019s in Cornas are overripe and soft; 2020 is a welcome return to a more clear-headed, focused style.

See Matt’s top Cornas & St-Péray 2020 tasting notes and scores:

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