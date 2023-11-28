{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWU0Mjk3NDFkNGUxNzkyYTIzOWRiODI2ZDRlZDBiZjM2ODc0ZDU0N2Q3ZjNhMmQ2MmI0Njg3MGEzNzNkZTU0Zg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: The next step for Jaboulet’s Hermitage La Chapelle

Jaboulet’s Hermitage La Chapelle is a Rhône Valley legend, but it has a complex history. During his most recent visit to the region, Matt Walls learnt about the next step in its evolution.
Matt Walls Matt Walls

Caroline Frey, owner of Paul Jaboulet Aîné, has decided to uncouple La Chapelle (and its white counterpart, Le Chevalier de Sterimberg) from the Paul Jaboulet Aîné brand by creating a separate entity, Domaine de la Chapelle, which will be the new home for these two wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 2022 Domaine de la Chapelle red and white wines

Tasting notes and scores for the 2022 Domaine de la Chapelle red and white wines:

Related articles

Northern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Southern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Rhône 2022 en primeur diary: The north

Latest Wine News