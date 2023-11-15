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Southern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Matt Walls finds that intense heat and drought during the growing season has certainly affected the resulting style of wines, with many concentrated and fruity examples. It's worth doing your research to find the best performing bottles.
Matt Walls Matt Walls

Southern Rhône 2022 overall vintage rating: 4/5

Extreme weather conditions produced reds that range from light and juicy to dense and powerful. Blockages in ripening caused by heat and drought made for moderate alcohol levels, but sometimes tough tannins. Whites can lack freshness. Some excellent, ageworthy Châteauneuf-du-Papes; also good in Rasteau.

‘Hot, dry vintages tend to favour red wines and 2022 is no exception. In general the style is fairly concentrated and fruity, if not profound’

Top-scoring southern Rhône 2022 wines:

A selection of 30 southern Rhône wines which scored 95 points or above, listed white then red in score order.

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