{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Yjg4NDA2OWY3ODlkZmNiYjVkNmRhYzgzYzkyMDUzMDg1ODA3MWZkNzU5NTY1ZmQ2MjJmZjczYTViMzM4NTVmNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Southern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines
Matt Walls
November 15, 2023
Southern Rhône 2022 overall vintage rating: 4/5
Extreme weather conditions produced reds that range from light and juicy to dense and powerful. Blockages in ripening caused by heat and drought made for moderate alcohol levels, but sometimes tough tannins. Whites can lack freshness. Some excellent, ageworthy
; also good in Châteauneuf-du-Papes . Rasteau
‘Hot, dry vintages tend to favour red wines and 2022 is no exception. In general the style is fairly concentrated and fruity, if not profound’
{"content":"PHA+QnVkYnJlYWsgd2FzIGEgbGl0dGxlIGxhdGVyIHRoYW4gYW4gYXZlcmFnZSB5ZWFyIGluIHRoZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9zb3V0aGVybl9yaG9uZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPnNvdXRoZXJuIFJow7RuZTwvYT48L3N0cm9uZz4sIHlldCBoYXJ2ZXN0IHdhcyBlYXJseSwgc28gdGhlIGdyb3dpbmcgc2Vhc29uIHdhcyBjb250cmFjdGVkIGR1ZSB0byB0aGUgZXh0cmFvcmRpbmFyeSBoZWF0IGFuZCBkcm91Z2h0LjwvcD4KPHA+Rmxvd2VyaW5nIHdlbnQgd2VsbCwgYW5kIGl0IHdhcyB0aGUgZWFybGllc3QgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vbGVhcm4vd2hhdC1oYXBwZW5zLWR1cmluZy12ZXJhaXNvbi0zNzM3NTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj52ZXJhaXNvbjwvYT48L3N0cm9uZz4gKHdoZW4gZ3JhcGVzIHR1cm4gZnJvbSBncmVlbiB0byByZWQpIGV2ZXIgcmVwb3J0ZWQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+Cjxocj4KPGgyIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7Ij5TY3JvbGwgZG93biBmb3IgTWF0dCBXYWxscyYjODIxNzsgdG9wLXNjb3Jpbmcgc291dGhlcm4gUmjDtG5lIDIwMjIgd2luZXM8L2gyPgo8aHI+CjxwPlRoZSBleHRyZW1lIHdlYXRoZXIgY29uZGl0aW9ucyB3ZXJlIGJvdGggYSBibGVzc2luZyBhbmQgYSBjdXJzZS4gQmVycmllcyB3ZXJlIHBhcnRpY3VsYXJseSBzbWFsbCB0aGlzIHllYXIgZHVlIHRvIHRoZSBsYWNrIG9mIHdhdGVyLCBtZWFuaW5nIGEgbGFyZ2UgcHJvcG9ydGlvbiBvZiBza2lucyBjb21wYXJlZCB0byBqdWljZSwgbWFraW5nIGZvciBzb21lIHZlcnkgdGFubmljIHdpbmVzLiBUaGlzIGlzbuKAmXQgcHJvYmxlbWF0aWMgaWYgdGhlIHRhbm5pbnMgYXJlIHJpcGUsIGJ1dCB3aGVyZSB0aGUgaHlkcmljIHN0cmVzcyB3YXMgbW9yZSBzZXZlcmUsIHNvbWUgd2luZXMgbGFjayBkZXB0aCBvciB0YXN0ZSBncmVlbiBhbmQgYml0dGVyLiBUaGUgaG90IHdlYXRoZXIgYWxzbyBjb250cmlidXRlZCB0byBsb3cgbGV2ZWxzIG9mIGFjaWRpdHkuPC9wPgo8cD5PbmUgd2VsY29tZSBlZmZlY3Qgb2YgdGhlIHN0b3Atc3RhcnQgcmlwZW5pbmcsIGhvd2V2ZXIsIHdhcyB0byBjdXJiIGFsY29ob2wgbGV2ZWxzLCB3aGljaCBhcmUgcGxlYXNhbnRseSBsb3cgdGhpcyB5ZWFyLiBUaGUgZHJ5IHdlYXRoZXIgYXQgaGFydmVzdCwgd2hpY2ggc3RhcnRlZCBpbiBtaWQtQXVndXN0IGZvciB0aGUgd2hpdGVzLCBtZWFudCB0aGVyZSB3YXMgbm8gZGlzZWFzZSBwcmVzc3VyZSBpbiB0aGUgdmluZXlhcmRzIGFuZCBwcm9kdWNlcnMgY291bGQgd2FpdCBmb3IgdGhlIHJpZ2h0IG1vbWVudCB0byBwaWNrLjwvcD4KPGhyPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3Mvc2VhcmNoL3JoJUMzJUI0bmUvMjAyMi9wYWdlLzEvNDc\/b3JkZXJRdWVyeT1vcmRlciU1QjAlNUQlNUJzY29yZV9yb3VuZGVkJTVEJTNEZGVzYyUyNm9yZGVyJTVCMSU1RCU1QnVwZGF0ZWRfYXQlNUQlM0RkZXNjIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5TZWUgYWxsIDQwMCBSaMO0bmUgMjAyMiB0YXN0aW5nIG5vdGVzIGFuZCBzY29yZXM8L2E+PC9oMz4KPGhyPgo8cD5Ib3QsIGRyeSB2aW50YWdlcyB0ZW5kIHRvIGZhdm91ciByZWQgd2luZXMgYW5kIDIwMjIgaXMgbm8gZXhjZXB0aW9uLiA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9ncmVuYWNoZS1nYXJuYWNoYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkdyZW5hY2hlPC9hPjwvc3Ryb25nPiBmYXJlZCB3ZWxsLCBwYXJ0aWN1bGFybHkgb2xkIHZpbmVzIGdyb3duIG9uIHdhdGVyLXJldGFpbmluZyBjbGF5LCB3aG9zZSByb290cyBoYWQgYmV0dGVyIGFjY2VzcyB0byB3YXRlciByZXNlcnZlcy4gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvbW91cnZlZHJlLWdyYXBlLXZhcmlldGllcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPk1vdXJ2w6hkcmU8L2E+PC9zdHJvbmc+IGlzIHZlcnkgZGVuc2UgYW5kIHRhbm5pYyB0aGlzIHllYXIsIHByb3ZpZGluZyByZXNvbmFuY2UgYW5kIGFnZWluZyBwb3RlbnRpYWwuIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBzdHJ1Z2dsZWQgaW4gdGhlIGhlYXQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIHdoaXRlcyBjYW4gbGFjayBlbGVnYW5jZSBhbmQgZnJlc2huZXNzLCBidXQgY2VydGFpbiBwcm9kdWNlcnMgd2l0aCBvbGQgdmluZXMgaW4gdGhlIGJlc3QgdGVycm9pcnMgbWFkZSBzb21lIHZlcnkgaW1wcmVzc2l2ZSB3aW5lcywgaW4gYSBicm9hZCwgZ2VuZXJvdXMsIFByb3ZlbsOnYWwgc3R5bGUuIEl0IHdhcyBvZnRlbiB0aGUgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9jbGFpcmV0dGUtYXJvdW5kLXRoZS13b3JsZC01My1zaGluaW5nLWV4YW1wbGVzLTQ4ODU4My8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNsYWlyZXR0ZTwvYT48L3N0cm9uZz4tYmFzZWQgYmxlbmRzIHRoYXQgc3Rvb2Qgb3V0IGZvciB0aGVpciBmcmVzaG5lc3Mgb3ZlciB0aGUgcmljaGVyIFJvdXNzYW5uZS48L3A+Cjxocj4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7Ij48c3Ryb25nPlNlZSBhbHNvOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9yaG9uZS0yMDIyLWVuLXByaW1ldXItZnVsbC12aW50YWdlLXJlcG9ydC1hbmQtdG9wLXNjb3Jpbmctd2luZXMtNTE2NDYwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+UmjDtG5lIDIwMjIgZnVsbCB2aW50YWdlIHJlcG9ydCBhbmQgdG9wLXNjb3Jpbmcgd2luZXM8L2E+PC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7Ij5Db21pbmcgc29vbjogTm9ydGhlcm4gUmjDtG5lIDIwMjI6IGZ1bGwgcmVwb3J0IGFuZCB0b3Atc2NvcmluZyB3aW5lczwvaDM+Cjxocj4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7Ij5Db21pbmcgc29vbiAmIzgyMTE7IEluZGl2aWR1YWwgYXBwZWxsYXRpb24gYW5hbHlzaXM6PC9oMz4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vY2hhdGVhdW5ldWYtZHUtcGFwZS1yZXBvcnQtYW5kLXRvcC1zY29yaW5nLXdpbmVzLTUxNTU1OS8iPkNow6J0ZWF1bmV1Zi1kdS1QYXBlPC9hPiB8IEdpZ29uZGFzLCBWYWNxdWV5cmFzIGFuZCBCZWF1bWVzIGRlIFZlbmlzZSB8IFJhc3RlYXUsIENhaXJhbm5lIGFuZCBWaW5zb2JyZXMgfCBMaXJhYyBhbmQgVGF2ZWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aHI+CjxwPkJlY2F1c2Ugc29tZSB2aW5lcyBzdWZmZXJlZCBibG9ja2FnZXMgYW5kIG90aGVycyBkaWRu4oCZdCwgaXTigJlzIGhhcmQgdG8gc3VtbWFyaXNlIHRoZSBzdHlsZSBvZiB0aGUgMjAyMnMgaW4gdGhlIHNvdXRoZXJuIFJow7RuZSwgYnV0IGluIGdlbmVyYWwgaXTigJlzIGZhaXJseSBjb25jZW50cmF0ZWQgYW5kIGZydWl0eSwgaWYgbm90IHByb2ZvdW5kLjwvcD4KPHA+Q2jDonRlYXVuZXVmIHBlcmZvcm1lZCB0aGUgYmVzdCwgd2hpbGUgdGhlIG1vcmUgYnJ1dGFsbHkgdGFubmljLCBvdmVycmlwZSBvciBvdmVybHkgYWxjb2hvbGljIHdpbmVzIHdlcmUgZm91bmQgZWxzZXdoZXJlLiBJdOKAmXMgYSBiZXR0ZXIgdmludGFnZSB0aGFuIEkgZXhwZWN0ZWQsIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgbWFueSBnb29kIHdpbmVzIHRvIGJ1eSwgc29tZSBvZiB3aGljaCB3aWxsIGFnZSB3ZWxsLiBUaGVyZSBhcmUgYWxzbyBwbGVudHkgb2Ygd2luZXMgdG8gc3dlcnZlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+Cjxocj4KPGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWtvdXQgcGFsZXR0ZS1hIHBhbmVsIHBhbmVsLWRlZmF1bHQiPjxkaXYgY2xhc3M9InBhbmVsLWJvZHkiPjxkaXYgY2xhc3M9J2JyZWFrb3V0LWNvbnRlbnQnPjwvcD4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVybiBSaMO0bmUgMjAyMiByZWQgd2luZSBvZiB0aGUgdmludGFnZTwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjOTkzMzAwOyI+PHN0cm9uZz5Eb21haW5lIGRlIENyaXN0aWEsIENoYXBlbGxlIFNhaW50IFRow6lvZG9yaWMgTGEgR3VpZ2Fzc2UsIENow6J0ZWF1bmV1Zi1kdS1QYXBlPC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvcD4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVybiBSaMO0bmUgMjAyMiB3aGl0ZSB3aW5lIG9mIHRoZSB2aW50YWdlPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij48c3Ryb25nPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzk5MzMwMDsiPkRvbWFpbmUgZGUgbGEgU29saXR1ZGUsIFZpbiBkZSBsYSBTb2xpdHVkZSwgQ2jDonRlYXVuZXVmLWR1LVBhcGUgPC9zcGFuPjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtYnV0dG9ucyc+PGRpdiBjbGFzcz0ncm93Jz48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGhyPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJicmVha291dCBwYWxldHRlLWEgcGFuZWwgcGFuZWwtZGVmYXVsdCI+PGRpdiBjbGFzcz0icGFuZWwtYm9keSI+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtY29udGVudCc+PC9wPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij5SaMO0bmUgMjAyMiBzY29yZSB0YWJsZXM6PC9oMz4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcmhvbmUtMjAyMi1hbGwtd2luZXMtc2NvcmUtdGFibGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPkFsbDwvc3Ryb25nPiA8Yj50b3AgPHN0cm9uZz5SaMO0bmUgMjAyMiBzY29yZSB0YWJsZTwvc3Ryb25nPjwvYj48L2E+PC9wPgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9yaG9uZS0yMDIyLXNvdXRoZXJuLXNjb3JlLXRhYmxlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5Ub3Atc2NvcmluZyBzb3V0aGVybiBSaMO0bmUgMjAyMjwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3Job25lLTIwMjItbm9ydGhlcm4tc2NvcmUtdGFibGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPlRvcC1zY29yaW5nIG5vcnRoZXJuIFJow7RuZSAyMDIywqA8L3N0cm9uZz48L2E+PC9wPgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9yaG9uZS0yMDIyLXJlZHMtc2NvcmUtdGFibGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPlRvcC1zY29yaW5nIFJow7RuZSAyMDIyIHJlZCB3aW5lczwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3Job25lLTIwMjItd2hpdGVzLXNjb3JlLXRhYmxlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5Ub3Atc2NvcmluZyBSaMO0bmUgMjAyMiB3aGl0ZSB3aW5lcyA8L3N0cm9uZz48L2E+PC9wPgo8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSdicmVha291dC1idXR0b25zJz48ZGl2IGNsYXNzPSdyb3cnPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aHI+CjxoMz48c3Ryb25nPlRvcCAxMCBzb3V0aGVybiBSaMO0bmUgcHJvZHVjZXJzIGluIDIwMjI8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8dWw+CjxsaT5DaMOidGVhdSBkZSBCZWF1Y2FzdGVsPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IGRlIFN0IENvc21lPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IFJheWFzPC9saT4KPGxpPkNsb3MgZGVzIFBhcGVzPC9saT4KPGxpPkRvbWFpbmUgZGUgQmVhdXJlbmFyZDwvbGk+CjxsaT5Eb21haW5lIGRlIENyaXN0aWE8L2xpPgo8bGk+RG9tYWluZSBkZSBsYSBKYW5hc3NlPC9saT4KPGxpPkRvbWFpbmUgZGUgbGEgTW9yZG9yw6llPC9saT4KPGxpPkRvbWFpbmUgZGUgbGEgVmllaWxsZSBKdWxpZW5uZTwvbGk+CjxsaT5MZSBDbG9zIGR1IENhaWxsb3U8L2xpPgo8L3VsPgo8aHI+CjxwPgo="}
Top-scoring southern Rhône 2022 wines:
A selection of 30 southern Rhône wines which scored 95 points or above, listed white then red in score order.
{}
{"wineId":"76293","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76294","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76295","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76296","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76297","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76298","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76432","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76299","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76317","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76318","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76320","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76319","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76321","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76238","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76322","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76323","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76324","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76325","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76326","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76239","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76392","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76393","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76395","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76394","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76433","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76396","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76277","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76397","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76398","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76399","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles