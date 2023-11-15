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Châteauneuf-du-Pape 2022: Report and top-scoring wines

Châteauneuf-du-Pape was the best-performing appellation in 2022, producing a host of high-scoring wines, many of which are powerful and will age for a long time to come.
Matt Walls Matt Walls

Antoine Daumen of Domaine de la Vieille Julienne was unsure about the season as it progressed. ‘We were cautious to begin with, we had low expectations,’ he says, ‘but the old vines were still very healthy at the end despite the dryness.’ He was pleased with the domaine’s wines in 2022 – they have silky tannins, moderate alcohol and good acidity.

Châteauneuf rode out the challenges of 2022 better than any other appellation this year, and unpleasantly green tannins are relatively rare.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Châteauneuf-du-Pape 2022 wines

Matt Walls’ top-scoring Châteauneuf-du-Pape 2022 wines:

The wines below all scored 95 points or above, and are listed white then red in score order.

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