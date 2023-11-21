Northern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Northern Rhône 2022 overall vintage rating: 4/5
Diverse in style and quality due to intense heat and drought. Blockages in ripening were widespread around Cornas and Hermitage, making for some lighter wines with moderate alcohol; others more robust. Côte-Rôtie tends to be soft and velvety. Whites can be overly rich but some are enjoyably powerful and exuberant.
‘Most will drink young and into the medium term, but the more tannic, structured wines will take a long time to soften, then age for decades’
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Top-scoring northern Rhône 2022 wines:
The wines below all scored 96 points or above, and are listed white then red in score order.
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