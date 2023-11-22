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Cornas & St-Péray 2022: Report and top-scoring wines

Despite the drought and heat producing some level of inconsistency, there are also some successes in Cornas this year thanks to auspicious use of oak, and St-Péray has produced consistent, early-drinking wines. Matt Walls reveals where to head to snap up the top bottles.
Matt Walls Matt Walls

Cornas

It was particularly dry in Cornas, with about 100mm of rain between April and harvest, according to Pierre Clape. It’s no surprise therefore that the ripening blockages are felt more keenly here than elsewhere in the north. ‘But the leaves stayed green, in contrast to 2003,’ says Clape.

Tannins can be difficult, rough and fibrous in places, but, both here and elsewhere, sensitive use of oak has helped to paper over the cracks and add some palate weight.

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Matt Walls’ top-scoring Cornas & St-Péray 2022 wines:

The wines below all scored 92 points or above, and are listed in order of St-Péray and Cornas in score order.

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