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Cornas 2018 in bottle: full overview plus top-scoring wines

An ‘approachable Cornas’; a contradiction in terms? Matt Walls tastes more than 35 wines from the 2018 vintage and finds proof that it doesn’t have to be.
Matt Walls Matt Walls

Cornas is an appellation that’s loved – occasionally feared – for Syrahs with massive structures and serrated tannins. They can take years to tame before they’re ready to drink. But many of the 2018s offer a lot of pleasure already.

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