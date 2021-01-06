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Bordeaux 2018 in bottle: full overview plus top scoring wines
Jane Anson
January 6, 2021
Bordeaux 2018 overall score
Left Bank reds score
Right Bank reds score
Dry whites score
Sauternes score
Coming soon
Overviews and top scoring wines for Left Bank and Right Bank
Plus individual appellation overviews for:
St-Estèphe, Pauillac, St-Julien, Margaux, Médoc / Haut Médoc/ Listrac / Moulis and Pessac-Leognan & Graves |
St-Émilion, Pomerol, satellite appellations / lesser communes |
Sauternes & Barsac
Tasting conditions
As with the en primeur tastings earlier in the year, the 2018 in bottle assessment coincided with a lockdown in France where travelling became complicated. But in the end, between châteaux visits and home deliveries, I tasted around double the number of wines as for
; close to 600 labels in total. last year’s 2017 in bottle report
A particularly useful exercise, where the atypical conditions that were highlighted in
have resulted in some issues over ageing. This is still a highly successful vintage for red Bordeaux, but there are hesitations over certain wines, and I am revising down my overall rating for the vintage to 4, not 4.5, out of 5 for the reds (although the rating remains unchanged at 4.5 for the Right Bank in the regional breakdowns). our en primeur report
For the whites and the sweets, my vintage rating stays the same, 3.5 for dry whites and 3 for Sauternes.
Scroll down for Jane Anson’s top scoring Bordeaux 2018 wine tasting notes and scores
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The following 25 wines scored 97 points or above.
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