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Anson: Comparing six Pomerol châteaux in every vintage from 2012 to 2017

Jane Anson compares six recent vintages from six top estates on the Pomerol plateau, including La Conseillante, La Fleur-Pétrus and Clos du Clocher, and gives her view on how the wines are shaping up in the bottle.
Jane Anson Jane Anson

The Pomerol plateau is extremely flat, travelling between 35 and 37 metres in altitude at its heart.

Its exact contours are hotly disputed, although most agree that it begins when Pomerol rises to 30 metres, and sits at the bull’s eye of the appellation, with the Pomerol church at its centre.

You might also hear the term ‘high plateau’ among those locals who want to further delineate it, usually in order to claim a part even when located in a lower spot.

Scroll down for Jane Anson’s tasting notes and scores in this Pomerol vintage comparison

See Jane Anson’s Pomerol tasting notes and scores

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