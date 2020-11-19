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Anson: Inside Chanel’s newest winery Domaine de l’Ile

Jane Anson gets an exclusive look at the winemaking project taking shape at Chanel's new Provence rosé estate, on Porquerolles island off France's Mediterranean coast.
Jane Anson Jane Anson

Porquerolles island, home to Domaine de L’Ile, is just 4.3 miles long and 1.9 miles wide and yet packs in a dizzying array of landscapes.

As we moved around the island – by boat, bike, Citroën Méhari and on foot – we were by turns in a Kenya of mimosas, eucalyptus and cypress trees, in the Scottish Highlands of rugged cliffs, spray and scrub, or pure Mediterranean groves of olives, oranges, lemons and mandarins.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes on Domaine de L’Ile 2019 wines

Domaine de L’Ile 2019 wines, plus other rosés with Bordeaux connections

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