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PREMIUM

Provence rosé: Panel tasting results

The solid standard was further proof that Provence rosé is one of the most reliable wine styles. Though real excitement was harder to find, the 2019 cru classés do stand out.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Elizabeth Gabay MW, Joanna Simon and Rod Smith MW tasted 178 wines with one exception and four outstanding.

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their latest-release dry, still Provence rosé wines from any Provence sub-appellation

The verdict

A ‘really lovely and interesting tasting’, said Rod Smith MW. ‘It showed the quality of the 2019 vintage, which was clearly superior to 2018, with fewer issues of heat stress and cases where grapes were picked early at the expense of flavour, or less flavour at the expense of freshness.’

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