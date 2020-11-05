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Anson: Taking advantage of Bordeaux’s ‘off vintages’

Don't dismiss the lighter-framed styles of Bordeaux's so-called 'off vintages', says Jane Anson, who talks about how to approach less powerful years and highlights wines from 1999, 2001 and 2007 that are drinking well today.
Jane Anson Jane Anson

Spare a thought for Bordeaux winemakers in the 1880s. Records from local brokers describe the wines as follows;

  • 1880 – ‘mediocre quality,’
  • 1881 – ‘solid but lacking in charm, ‘
  • 1882 – ‘light but elegant’
  • 1883 – ‘average yield, light wines’
  • 1884 – ‘average quality’
  • 1885 – ‘left a mouldy taste in the mouth’
  • 1886 – ‘mildew compromised the taste’

Brutal tasting notes, until there was finally a breakthrough in 1887 with the arrival of the copper-based Bordeaux Mixture to treat mildew. That year’s crop was considered ‘clean and healthy, low yield but better quality’.

Underrated Bordeaux: Scroll down for Jane Anson’s tasting notes on ‘off vintages’ to seek out

Wines to try: Jane Anson’s tasting notes and scores

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