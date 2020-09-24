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A ‘monumental’ tasting of Petrus, Le Pin and Lafleur 1998 and 1999

Jane Anson reports on a rare tasting of two outstanding vintages from three legendary Pomerol estates, side-by-side...
Jane Anson Jane Anson

It’s hard to think of a tasting I have enjoyed more this year than one held over Zoom last week comparing the three Pomerol powerhouses of Petrus, Le Pin and Lafleur across the 1998 and 1999 vintages.

Not just because the first of these is a truly legendary year on the Right Bank, and the second widely recognised as handing Pomerol the crown of best performing appellation.

And not even because the wines themselves all delivered on expectation.

Scroll down for Jane Anson’s Le Pin, Lafleur and Petrus tasting notes and scores

Tasting Petrus, Le Pin and Lafleur: The notes and scores

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