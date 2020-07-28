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PREMIUM

Producer profile: Château Lafleur

With a history stretching back several centuries and an understated yet focused approach to maintaining the highest standards in both vineyard and winery, Pomerol estate Château Lafleur is a producer to seek out. Jane Anson reports...
Jane Anson Jane Anson

Within five minutes of arriving for my first visit to Château Lafleur back in 2010, I was crouched down alongside a random (to me, although definitely not to then-owner Jacques Guinaudeau, who was explaining its importance) Cabernet Franc vine, hands by turn in the soil then examining the leaves, nodding away vigorously.

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Many of us know that Pomerol has its own rules that operate on an entirely different level to those in the rest of Bordeaux, but there are a few that you specifically need to keep in mind if you are planning a visit to Lafleur.

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