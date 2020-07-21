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Taking exciting new directions: 10 Bordeaux producers to watch

It’s the global benchmark region and known for its long-established traditions, but that doesn’t mean Bordeaux is at a standstill. Jane Anson highlights 10 estates determinedly treading their own paths, and potentially signalling ways for others to follow...
Jane Anson Jane Anson

Take 2,000 years of winemaking, throw in some French bureaucracy, and you can see why it’s easy to get the impression that things move pretty slowly in Bordeaux.

It’s not true, of course. It’s almost impossible to keep up with the number of changes that happen here every year. Let’s just take it from January 2019 until today.

Scroll down to see Jane Anson’s 10 exciting producer write-ups, wine tasting notes and scores

At a very quick glance, I could talk about the arrival of Australian giants Treasury Wine Estates, owner of Penfolds, with the purchase of Château Cambon La Pelouse.

See Jane Anson’s exciting producer wine tasting notes and scores

This article was first published earlier this year in Decanter’s Bordeaux 2020 supplement without accompanying tasting notes. The below list of one wine per estate are the most recently tasted by Jane Anson excluding Domaine Uchida which Jane has only so far tasted barrel samples. 

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