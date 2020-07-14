{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NDRmNDBjYmRlNjViNWNiNWY4NWMwOWZmOTlmZjk1NDA0MGYzZTNkYTkzNTcwNmVmNmU0YTYyMGZiMzk3YmNiNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The Decanter interview: Bordeaux consultant Eric Boissenot

He may be happy to maintain a low profile, yet consultant oenologist Eric Boissenot is as highly regarded as they come, appreciated by his many clients for his precision, skill and ability to bring vitality to a wine. James Lawther MW finds out more...
James Lawther MW James Lawther MW

He is arguably one of the most influential figures in Bordeaux, particularly the Médoc, but apart from industry insiders, few people know of him.

He’s reserved rather than outspoken, sensitive rather than thick-skinned, nonchalant in his dress and manner, doesn’t own a great château – though he frequents many – avoids publicity and doesn’t have a chauffeur-driven car.

So, who is Eric Boissenot?

This article appeared in the Bordeaux supplement of Decanter magazine’s July 2020 issue, and was written prior to the Bordeaux 2019 en primeur campaign.  

A taste of the Boissenot magic: Five wines rated

See also: 

Anson: Tasting ten years of Château Clarke

Latest Wine News