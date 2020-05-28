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Tasting 10 years of Château Clarke: A Médoc success story

There has been a 'step-change' in Château Clarke wines and fresh investment at this Rothschild-owned estate in Listrac-Médoc makes it one to watch, reports Jane Anson.
Jane Anson Jane Anson

For years, when you asked the way to the Rothschild estate in Pauillac, locals would automatically send you to Mouton, not Lafite, such was the power that Baron Philippe de Rothschild had on the area. He lived at the Château for much of his life, and so became ‘the’ Rothschild in Bordeaux.

If that was tough for Lafite to swallow for a while, imagine being the third branch of the Rothschild family at Château Clarke, based just a few miles away from Mouton and Lafite, but in Listrac-Médoc rather than Pauillac.

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