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Tasting Phélan Ségur: A gem in St-Estèphe

Tasting through every vintage of Phélan Ségur's wines back to 2010 shows an estate at the top of its game, says Jane Anson, who also reports on the investment plans of new owner Philippe Van de Vyvere.
Jane Anson Jane Anson

When Belgian shipping magnate Philippe Van de Vyvere arrived at Phélan Ségur in late 2017, he joined an appellation that has seen not only 20% of its estates change hands over the past decade, but one that has an unusually high number of Belgian owners.

There’s Baron Velge at Château Côme, Chris Cardon at La Haye, Gaëtan Lagneaux at Petit Bocq and now Van de Vyvere; not bad considering St-Estèphe has just 58 independent winemakers.

See Jane Anson’s Phélan Ségur tasting notes and scores

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