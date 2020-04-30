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Château La Lagune: Tasting every vintage from 2004 to 2017

There is a lot happening at this pioneer of organics and biodynamics among Médoc classified estates, says Jane Anson, who has tasted through more than a decade of La Lagune vintages.
Jane Anson Jane Anson

It’s not always easy for Château La Lagune and the other four 1855 classified estates that are outside the major appellations.

See Jane Anson’s Château La Lagune vertical tasting notes and scores

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