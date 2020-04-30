It’s not always easy for Château La Lagune and the other four 1855 classified estates that are outside the major appellations.
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See Jane Anson’s Château La Lagune vertical tasting notes and scores
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