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Pessac-Léognan: From Larrivet Haut-Brion to hidden gems

There is a sense of vibrancy and renewal everywhere in Bordeaux's Pessac-Léognan appellation, says Jane Anson, who tastes several vintages of red and white wines from three estates: Larrivet Haut-Brion, Haut-Lagrange and Luchey-Halde.
Jane Anson Jane Anson

There is something supremely poignant about doing a vertical tasting at the moment.

To fully concentrate on how wine estates have responded to the challenges of individual years, no matter what the difficulties involved, somehow means more than ever.

See Jane Anson’s ratings and tasting notes

See also: 

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