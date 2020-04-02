{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzdiZmIxNjgxYmM5ZjQzM2U2Y2Y3YmRjYWQ3MDdlZjY0MjkzNGYxOWUyYTlkM2FiNjhmZTQ5NTAyMmUyZjJmOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Biodynamic St-Emilion: Tasting a decade of Château Fonplégade wines

Jane Anson reports on owners who have swum against the tide, and says recent vintages of Château Fonplégade wines in St-Emilion are up there with the appellation's best.
Jane Anson Jane Anson

You might have noticed that Bordeaux châteaux owners are experiencing something of a love affair with Napa and Sonoma, but Château Fonplégade wines represent a success story that has gone the opposite way.

*The 2019 en primeur tasting note is being held back until later. 

Jane Anson’s tasting notes for Château Fonplégade wines, 2009 to 2018

See also: 

Tasting St-Emilion’s Château Chauvin back to 1998

Why Château Beauregard in Pomerol is one to watch: 20 vintages tasted

Latest Wine News