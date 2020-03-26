{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGJlNGQxNTk3NmQ4OTY3YjhlMjdjY2Y3MmFhYmJiZTc1YzFhMmZlYzY4NjRmNDE2MWE5ZGFmYmUwYzkzOWZlZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Anson: Tasting St-Emilion’s Château Chauvin back to 1998

Château Chauvin makes brilliant wines in its corner of the St-Emilion appellation and new ownership has heralded several changes, reports Jane Anson, who tastes every wine produced back to 2009, plus the top years of 2005, 2001 and 1998.
Jane Anson Jane Anson

I should have been starting to taste the Bordeaux 2019 en primeur wines this week, but as with every single one of us, plans have taken something of a curve.

See Jane Anson’s Château Chavin vertical tasting notes and scores

You may also like

Anson: Bordeaux en primeur cancelled, so what happens now?
Château Beauregard: Every vintage tasted back to 1998
Napa to Pauillac: Tasting new releases from Château Latour owner Artemis

Latest Wine News