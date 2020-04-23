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Margaux vertical: Tasting 11 years of Château Cantenac Brown

It's an exciting time for this historic third growth estate in Bordeaux, as new owners seek to build on improvements in quality over the last decade, says Jane Anson, who tastes every vintage from 2008 to 2018.
Jane Anson Jane Anson

When Tristan Le Lous became the new owner of Château Cantenac Brown in December 2019, the French press picked up on one aspect in particular. Why was a wealthy Burgundian wine lover choosing to buy in Bordeaux and not closer to home?

See Jane Anson’s Château Cantenac Brown tasting notes and scores

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