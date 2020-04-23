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Margaux vertical: Tasting 11 years of Château Cantenac Brown
Jane Anson
April 23, 2020
When Tristan Le Lous became
the new owner of Château Cantenac Brown in December 2019, the French press picked up on one aspect in particular. Why was a wealthy Burgundian wine lover choosing to buy in Bordeaux and not closer to home?
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