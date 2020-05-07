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Anson: Wines where Bordeaux meets the Rhône

Jane Anson reports on four high-profile examples, from the personal side-project of Château Latour's Frédéric Engerer to the Cabernet Sauvignon and Syrah blends of La Lagune co-owner Caroline Frey...
Jane Anson Jane Anson

A small stream divides the vineyards of Châteaux Léoville Las Cases and Latour, marking the end of the St-Julien appellation as it crosses over the northern border into Pauillac.

You can jump it in one long stride, so narrow is this body of water, and it’s altogether unremarkable except that it divides two of Bordeaux’s most monumental estates.

See Jane Anson’s tasting notes and scores

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