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Mouton Rothschild interview: MD Philippe Dhalluin to retire

Château Mouton Rothschild's highly respected MD speaks to Jane Anson following news of his impending retirement, and remembers a time in the early days when he was 'nearly fired'.
Jane Anson Jane Anson

This week saw Bordeaux vote in a new mayor, Pierre Hurmic, who promises a green agenda for the city and who overturns 73 years of right-wing administration exemplified by the long-time hold of Alain Juppé and his political allies – much-loved by the wine community, incidentally, and who backed the Cité du Vin.

Scroll down for Jane Anson’s top Mouton tasting notes and scores, including Philippe Dhalluin’s favourite vintage: 2016

It meant that the news Philippe Dhalluin will be leaving Mouton Rothschild at the end of this year may have been slightly overshadowed locally.

But, it still created a stir among wine lovers worldwide.

Anson’s top-rated Mouton wines

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