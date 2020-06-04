There are five châteaux in Bordeaux that truly need no introduction. Known as the first growths, or the premier cru classés, they are Haut-Brion, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Latour and Margaux.
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