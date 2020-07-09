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PREMIUM

Pomerol vertical: Château La Cabanne

Jane Anson traces the history of this well-located Pomerol estate and finds excellent consistency in a vertical spanning almost 30 years, from 1989 to 2016...
Jane Anson Jane Anson

Any vertical has its fair share of drama behind the scenes. Hail storms, frost, changes of ownership, wider economic events that impact sales. Depending on where you are in the world that might extend to earthquakes and forest fires.

Bordeaux is usually spared the most dramatic of these, but a missing vintage in a vertical of La Cabanne has its own story behind it.

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