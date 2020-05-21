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Tasting Château Couhins-Lurton wines from 2008 to 2018

It's an exciting time for this Pessac-Léognan estate, says Jane Anson, who tastes its wines back to the 2008 vintage and interviews Jacques Lurton about taking on the legacy of his late father, André.
Jane Anson Jane Anson

When André Lurton passed away in May 2019, he left one of the most significant vineyard holdings in Bordeaux, with over 600 hectares of vines across much of southern Bordeaux, 10 châteaux – including Château Couhins-Lurton – and 125 permanent staff in the vineyards alone.

It was a serious achievement for a man who took over his father’s 50ha estate in Entre-deux-Mers in 1953 only to lose the vines to frost three years later. He later grew that estate, Château Bonnet, into one Bordeaux’s biggest wine brands.

However, the heart of the company’s ambitions lay in Pesac-Léognan, an appellation that may never have existed if it hadn’t been for Lurton’s own lobbying.

Scroll down to see Jane Anson’s Château Couhins-Lurton tasting notes

Jane Anson’s tasting notes and scores for Château Couhins-Lurton wines

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