{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTEzMjkzYWI5ZGFhNWQ0N2I0ODNmMDA1YzMxNDlkMzE1NmYzNmIwZjM1MTVmOGFiYjI0YzZiOGZiODY0YmUwNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château Palmer wines: The ‘5’ and ‘0’ vintages from 1990 to 2015

Jane Anson reports on this vaunted estate's biodynamic strategy and new release plan, before revisiting some of the key vintages of the past 30 years, including 1990, 2005 and 2010.
Jane Anson Jane Anson

Palmer is an 1855 third growth that has not been afraid to reinvent itself in recent years; something that makes a vertical tasting spanning 30 years particularly interesting.

Moreover, we are looking here at Château Palmer wines over five-year intervals, covering the Palmer 2015, 2010, 2005, 2000, 1995 and 1990 vintages, which neatly showcases the impact of ageing on a classified Margaux.

Scroll down to see Jane Anson’s Palmer tasting notes and scores

See Jane Anson’s Palmer tasting notes and scores

You may also like

Pomerol vertical: Château La Cabanne
Mouton Rothschild interview: MD Philippe Dhalluin to retire
Bordeaux 2019 wines: Our en primeur verdict

Latest Wine News