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Bordeaux first growths: How the 2000 vintage tastes now

Jane Anson reports on how the vaunted 2000 vintage wines from Mouton, Lafite, Latour, Haut-Brion, Margaux and also Château d'Yquem are looking today, and what has changed at the estates over two decades.
Jane Anson Jane Anson

‘Good grapes, good luck and a little savvy’, is how The Times newspaper described the Bordeaux 2000 vintage at the time.

Over the following 20 years, those who bought the wines have had to be patient, as this much-touted millennium vintage has proved one of the more stubborn years to reach its drinking window, reflecting its richly tannic structure that proved awkward at times.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes for the Bordeaux 2000 first growths

See Jane Anson’s Bordeaux First Growth 2000 vintage tasting notes and scores

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