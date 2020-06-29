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Robert Parker’s 100-point wines: Then and now

During the 2020 Hall of Fame Interview, Andrew Jefford asked Robert Parker to review a selection of his most memorable 100-point wines from a 2020 perspective. These are the wines he chose...
Andrew Jefford Andrew Jefford

Robert Parker says a 100-point wine should be ‘as exceptional as a particular wine can be: a perfect blend of power, richness, texture, depth, length, balance, freshness, and of course a reflection of its vintage and terroir or origin’.

Here are Parker’s most memorable 100-point wines.

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