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Tasting 20 years of Château Haut-Bailly: 1998-2018

Jane Anson tastes through 21 vintages of Haut-Bailly celebrating the two decades under the stewardship of Bob Wilmers and finds wines that set a benchmark for long-living, perfectly balanced Bordeaux...
Jane Anson Jane Anson

Chris Wilmers brings an unusual skillset to his role as co-owner and president of Château Haut-Bailly.

Where his father Bob Wilmers, who bought Haut-Bailly in 1998 had a successful career as a chairman of M&T bank back home in Buffalo, New York, Chris has spent his career as an ecologist.

He is now professor on the subject at Santa Cruz University in California. His particular speciality is on how climate change and habitat change affects animal behaviour and population dynamics – and more specifically wildebeest, deer and mountain lions, also known as the American puma or cougar.

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