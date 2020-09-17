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Bordeaux 2005 second wines: Tasting six of the best

Now is the time to make the most of these brilliant Bordeaux 2005 second wines, from Château Mouton Rothschild's Petit Mouton to Cos d'Estournel's 'Les Pagodes de Cos', says Jane Anson, who also charts the history of the concept back to the time of the French Revolution.
Jane Anson Jane Anson

March 1792 was a fiery one in France, with the Legislative Council in Paris approving the use of the guillotine on 20 March and five days later, on 25 March, King Louis XVI approving the decree. Within a year, he himself would be led to the scaffold.

Scroll down for Jane Anson’s tasting notes and scores on Bordeaux 2005 second wines

Bordeaux 2005 second wines: Tasting notes and scores

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