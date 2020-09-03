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Tasting September releases: 50 world-beating wines set for the Bordeaux ‘Place’

New vintages of renowned wines from France and beyond, including Italy, the US, Australia, Argentina, Chile, Uruguay and South Africa, are being launched this month via Bordeaux's famous distribution network. Jane Anson reports on the trend and brings you tasting notes on the latest releases, starting with the US.
Jane Anson Jane Anson

In September 2018 the New York Post declared the September Issue was dead. That we could now wave goodbye to the big moment in the editorial calendar that coincided with New York, London and Paris fashion week and produced the glossiest and most profitable issue of the year.

I can remember taking envious bets with my editor when working at a (travel) magazine in Hong Kong in the 1990s as to how many pages of car, makeup and fashion adverts we would have to flick through in Vogue and Vanity Fair before getting to the first piece of editorial.

Scroll down for Jane Anson’s tasting notes and scores on the September releases from the USA

See Jane Anson’s tasting notes and scores on the 20 September releases from the USA

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