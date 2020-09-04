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The September releases from Italy and France
Jane Anson
September 4, 2020
Read Jane Anson’s article ‘
‘ for the background and history of the September releases and to see her 20 USA wine tasting notes and scores Tasting September releases: 50 world-beating wines set for the Bordeaux ‘Place
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