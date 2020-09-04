{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjY4OTI1N2JkNzA5MGI4NjEzYWFjNGVhOGY3YTc0NmM2Njk4ZTk5NmVkMTVlZjBjNTU1ZTM2NTY4ZjJhMjEzMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The September releases from Italy and France

Jane Anson reported on the trend for new vintages of renowned wines from France and beyond, including Italy, the US, Australia, Argentina, Chile, Uruguay and South Africa, to be launched via Bordeaux's famous distribution network. Here she brings tasting notes on this month's releases from Italy and France...
Jane Anson Jane Anson

Read Jane Anson’s article ‘Tasting September releases: 50 world-beating wines set for the Bordeaux ‘Place‘ for the background and history of the September releases and to see her 20 USA wine tasting notes and scores

See Jane Anson’s tasting notes and scores of the September releases from Italy and France

You may also like

Which Bordeaux 2019 wines sold best en primeur?
Bordeaux first growths: How the 2000 vintage tastes now
Anson: Nature vs nurture in Bordeaux wine styles
Château Palmer wines: The ‘5’ and ‘0’ vintages from 1990 to 201532

Latest Wine News