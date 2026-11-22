Ines Salpico is Decanter’s regional editor for Spain, Portugal and South America. Born and raised in Lisbon, Portugal, after moving to London in 2015, she decided to dedicate herself fully to the wine industry and joined the sommelier team at Michelin-starred Spring, Somerset House. Stints at Noble Rot and The Laughing Heart followed. Her work as a judge and writer eventually became her full time commitment and she joined Decanter in 2019 as wine database editor.