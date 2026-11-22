Ribera del Duero Report 2026 - Score Tables: Crianza, Reserva and Gran Reserva
The red wines of Ribera del Duero have long shone in the ageing-regulated categories. This year's report noted standout examples as well as a degree of scepticism from some producers.
The full score tables for the Crianza, Reserva and Gran Reserva wines tasted for this year's new releases report, scoring 89 points and above, are below.
For full tasting notes you can browse the wines in our Wine Reviews section.
Ribera del Duero Crianza - Score table
|
Producer
|
Wine
|
Vintage
|
Score
|
Carmelo Rodero
|
Crianza
|
2023
|
97
|
Hesvera
|
Crianza
|
2023
|
97
|
Carramimbre
|
Crianza
|
2023
|
96
|
Ébano
|
Salvaje
|
2021
|
96
|
Arco de Curiel
|
Arcum Crianza
|
2022
|
95
|
Dominio Basconcillos
|
Viña Magna
|
2022
|
95
|
Hnos. Sastre
|
Viña Sastre
|
2023
|
95
|
Lleiroso
|
Crianza
|
2023
|
95
|
Selección de Torres
|
Celeste
|
2021
|
95
|
Abadía de San Quirce
|
Crianza
|
2021
|
94
|
Bohórquez
|
Crianza
|
2022
|
94
|
Cillar de Silos
|
Crianza
|
2023
|
94
|
García Figuero
|
Figuero Crianza
|
2022
|
94
|
Balbás
|
Crianza
|
2022
|
93
|
Cruz de Alba
|
Crianza
|
2023
|
93
|
Emina
|
Crianza
|
2022
|
93
|
Monteabellón
|
14 Meses Crianza
|
2022
|
93
|
Navarro Balbas
|
Nabal Crianza
|
2022
|
93
|
Virtus
|
El Sueco Crianza
|
2022
|
93
|
Condado de Haza
|
Crianza
|
2023
|
92
|
La Capilla
|
Crianza
|
2022
|
92
|
Montebaco
|
Crianza
|
2023
|
92
|
Pagos del Rey
|
Altos de Tamaron Crianza
|
2023
|
92
|
Viña Mayor
|
Crianza
|
2022
|
92
|
Zifar
|
Senda de los Olivos Crianza
|
2022
|
92
|
47 Manchon Mieres
|
47 Crianza
|
2021
|
91
|
Arco de Curiel
|
Hoyo 19 Crianza
|
2021
|
91
|
Crayón
|
Talaia Crianza
|
2022
|
91
|
Marqués de Vargas
|
Conde de San Cristobal - Pago Valdestremero Crianza
|
2023
|
91
|
Villalba
|
Heredad Arano Crianza
|
2022
|
91
|
Altos de Ontañon
|
Rippa-Dorii Crianza
|
2023
|
90
|
Manchon Mieres
|
47 Psqr Crianza
|
2022
|
90
|
Matarromera
|
Crianza
|
2023
|
90
|
Montebaco
|
Semele Crianza
|
2023
|
90
|
Noc
|
Selección de Familia Crianza
|
2023
|
90
|
Valsotillo
|
Crianza
|
2021
|
90
|
Veganzones
|
912 de Altitud Crianza
|
2023
|
90
|
Bodegas Epifanio Rivera
|
Erial Crianza
|
2023
|
89
|
Valtravieso
|
Crianza
|
2022
|
89
Read the full tasting notes for all the wines rated here
Ribera del Duero Reserva and Gran Reserva - Score table
|
Producer
|
Wine
|
Vintage
|
Score
|
Francisco Barona
|
Finca las Dueñas Reserva
|
2022
|
97
|
Pagos de Anguix
|
Prado Lobo Reserva
|
2019
|
97
|
Bodegas Arzuaga Navarro
|
Gran Reserva
|
2020
|
95
|
Bodegas La Horra
|
Corimbo I Reserva
|
2019
|
95
|
Cruz de Alba
|
Fuentelún Reserva
|
2020
|
95
|
Dominio Basconcillos
|
Alto del Cura Reserva
|
2020
|
95
|
Tinto Pesquera
|
Reserva
|
2021
|
95
|
Abadía San Quirce
|
Reserva
|
2019
|
94
|
Bodegas Bohórquez
|
Reserva
|
2019
|
94
|
Bodegas Bohórquez
|
Alto de las Colmenas Reserva
|
2011
|
94
|
Martín Berdugo
|
Reserva
|
2020
|
94
|
Matarromera
|
Reserva
|
2022
|
94
|
Pagos del Rey
|
Condado de Oriza Gran Reserva
|
2016
|
94
|
Protos
|
5º Año Reserva
|
2021
|
94
|
Valtoñar
|
Pago de Entrepuente Gran Reserva
|
2019
|
94
|
Vinos de La Luz
|
Valpincia Reserva
|
2022
|
94
|
Bodegas Vilano
|
Reserva
|
2021
|
93
|
Comenge
|
Don Miguel Comenge Reserva
|
2020
|
93
|
Marqués de Vargas
|
Conde de San Cristobal Reserva Especial
|
2021
|
93
|
Pérez Pascuas
|
Viña Pedrosa Gran Reserva
|
2018
|
93
|
Santa Eulalia
|
Riberal Reserva
|
2019
|
93
|
Tábula
|
Damana Reserva
|
2022
|
93
|
Virtus
|
Alma Gran Reserva
|
2020
|
93
|
Bodegas Viyuela
|
Gran Reserva
|
2017
|
92
|
Comenge
|
Familia Comenge Reserva
|
2021
|
92
|
Los Astrales
|
Astrales Luma Gran Reserva
|
2017
|
92
|
Torrederos
|
Reserva
|
2021
|
92
|
Lleiroso
|
Reserva
|
2021
|
90
|
Pérez Pascuas
|
Viña Pedrosa La Navilla Reserva
|
2021
|
90
|
Legaris
|
Reserva
|
2021
|
89
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Ines Salpico is Decanter’s regional editor for Spain, Portugal and South America. Born and raised in Lisbon, Portugal, after moving to London in 2015, she decided to dedicate herself fully to the wine industry and joined the sommelier team at Michelin-starred Spring, Somerset House. Stints at Noble Rot and The Laughing Heart followed. Her work as a judge and writer eventually became her full time commitment and she joined Decanter in 2019 as wine database editor.