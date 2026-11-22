Ribera del Duero Report 2026 - Score Table: Reds
With producers increasingly confident to explore individual stylistic approaches and an ongoing quest for greater balance and purity, the region is producing ever more interesting and drinkable wines.
The full score tables for the red wines without an ageing category tasted for this year's new releases report, scoring 89 points and above, are below.
Score tables for the Crianza, Reserva and Gran Reserva wines can be found here.
For full tasting notes you can browse the wines in our Wine Reviews section.
Ribera del Duero reds - Score table
|
Producer
|
Wine
|
Vintage
|
Score
|
Emina
|
Atio
|
2022
|
97
|
NOC
|
Ribera
|
2023
|
97
|
Pago de Carraovejas
|
Cuesta de las Liebres
|
2021
|
97
|
Villalba
|
Aurea Minerva
|
2023
|
97
|
Avelino Vegas
|
100 Aniversario
|
2019
|
96
|
Carmelo Rodero
|
Pago de Valtarreña
|
2022
|
96
|
Darío Lubiano
|
Majuelo Los Cuernos
|
2023
|
96
|
Emilio Moro
|
Malleolus
|
2023
|
96
|
La Luz del Duero
|
V Peñafiel Edición Limitada
|
2021
|
96
|
Marta Maté
|
Marta Mate
|
2023
|
96
|
Pago de Carraovejas
|
El Anejón
|
2021
|
96
|
Tr3smano
|
Colección Viñedos Históricos Serie 4
|
2024
|
96
|
Valdemonjas
|
Abri las Alas - Tardevás
|
2023
|
96
|
Valtravieso
|
V Gran Valtravieso
|
2020
|
96
|
Vizcarra
|
Torralvo
|
2022
|
96
|
Alonso del Yerro
|
María Alonso del Yerro
|
2021
|
95
|
Bodegas Neo
|
Neo
|
2022
|
95
|
Cruz de Alba
|
Finca Los Hoyales
|
2019
|
95
|
Dehesa Valdelaguna
|
La Hache
|
2023
|
95
|
Finca Rodma
|
Avizor
|
2021
|
95
|
Francisco Barona
|
Francisco Barona
|
2024
|
95
|
Grupo Yllera
|
Picapinos
|
2023
|
95
|
Pago de los Capellanes
|
Parcela el Picón
|
2021
|
95
|
Rodma
|
Selección
|
2023
|
95
|
Sei Solo
|
Preludio de Sei Solo
|
2023
|
95
|
Tábula
|
Tábula
|
2023
|
95
|
Tr3smano
|
Colección de Viñedos Históricos Serie 3
|
2022
|
95
|
Valdemonjas
|
Los Tres Dones
|
2023
|
95
|
Valdemonjas
|
Abri las Alas - Nogal de la Valera
|
2023
|
95
|
Zifar
|
Caballero Zifar
|
2022
|
95
|
Aalto
|
Aalto
|
2023
|
94
|
Aster
|
Aster el Espino
|
2023
|
94
|
Aster
|
Finca el Otero
|
2021
|
94
|
Bodegas de Postin
|
De Postín
|
2023
|
94
|
Bodegas Epifanio Rivera
|
Erial Tradición Familia Rivera-Aparicio
|
2023
|
94
|
Bodegas La Horra
|
Corimbo
|
2022
|
94
|
Bodegas Valdubón
|
Valdubón Diez
|Row 37 - Cell 2
|
94
|
Bodegas y Viñedos Valderiz
|
Valderiz
|
2022
|
94
|
Carmelo Rodero
|
TSM
|
2024
|
94
|
Cillar de Silos
|
Torresilo
|
2022
|
94
|
Dominio Basconcillos
|
Finca de Altura
|
2024
|
94
|
Dominio de Cair
|
Cruz del Pendón
|
2024
|
94
|
Dominio de Calogia
|
Cuvée Doble M
|
2022
|
94
|
García Figuero
|
Figuero Viñas Viejas
|
2021
|
94
|
Grupo Valdecuevas
|
Cantovera 9 Meses
|
2023
|
94
|
Legaris
|
Alcubilla de Avellaneda
|
2020
|
94
|
Martín Berdugo
|
Parcela 100 Primera Fruta
|
2022
|
94
|
Pago de Carraovejas
|
Pago de Carraovejas
|
2023
|
94
|
Pago de los Capellanes
|
Doroteo
|
2021
|
94
|
Pagos de Anguix
|
Costalara
|
2022
|
94
|
Alonso del Yerro
|
Alonso del Yerro
|
2021
|
93
|
Altos de Caleruega
|
Valquemao
|
2023
|
93
|
Altos de Caleruega
|
Valquemao
|
2023
|
93
|
Asta Regia
|
Secreto
|
2023
|
93
|
Bodegas Antídoto
|
Munierro
|
2022
|
93
|
Bodegas Cepa 21
|
Cepa 21
|
2023
|
93
|
Bodegas el Hacedor
|
Monte Vannos Majuelos Selección
|
2022
|
93
|
Bodegas El Hacedor
|
Monte Vannos 33 Lineos
|
2022
|
93
|
Bodegas Ismael Arroyo
|
ValSotillo
|
2023
|
93
|
Bodegas Ismael Arroyo
|
ValSotillo Finca Buenavista
|
2021
|
93
|
Bodegas J. Alberto Calvo Casajús
|
Casajús Finca Doña Len
|
2022
|
93
|
Bodegas Peñafiel
|
Miros de Ribera VS
|
2021
|
93
|
Bodegas Resalte
|
Resalte VS
|
2022
|
93
|
Bodegas Sarmentero
|
Thanos
|
2025
|
93
|
Bodegas Vizcarra
|
Vizcarra
|
2022
|
93
|
Cillar de Silos
|
Dominio del Pidio
|
2022
|
93
|
Dehesa Valdelaguna
|
Montelaguna Les Roches
|
2023
|
93
|
Dominio de Montelahorra
|
Valezar
|
2021
|
93
|
Finca la Capilla
|
La Capilla Vendimia Seleccionada
|
2023
|
93
|
García Figuero
|
Asomo
|
2024
|
93
|
Grupo Valdecuevas
|
Cantovera Suum
|
2024
|
93
|
Hermanos Sastre
|
Rafael Sastre
|
2024
|
93
|
Hesvera
|
H Esvera
|
2025
|
93
|
Hoyada de los Lobos
|
Milsetentayseis
|
2022
|
93
|
La Luz del Duero
|
Iluminado
|
2020
|
93
|
Marta Maté
|
Los Perejiles
|
2023
|
93
|
Pradorey
|
Elite
|
2022
|
93
|
Protos
|
Protos '27
|
2023
|
93
|
Tamaral
|
Denier
|
2023
|
93
|
Valderiz
|
Juegabolos
|
2021
|
93
|
Valtravieso
|
Valdelobas de Valtravieso
|
2021
|
93
|
Viñas del Jaro
|
Jaros
|
2022
|
93
|
Altos de Ontañon
|
Rippa Dorii Salomóm
|
2023
|
92
|
Aster
|
Aster
|
2022
|
92
|
Avelino Vegas
|
F de Fuentespina
|
2021
|
92
|
Avelino Vegas
|
Alpha
|
2019
|
92
|
Bela
|
Bela
|
2024
|
92
|
Bodega Tierra Aranda
|
Joven
|
2025
|
92
|
Bodega Tierra Aranda
|
Pago de Breda Roble
|
2024
|
92
|
Bodegas Balbás
|
Balbás
|
2022
|
92
|
Bodegas El Inicio
|
Rivendel
|
2022
|
92
|
Bodegas el Lagar de Isilla
|
Territorio Parcela la Geodesica
|
2022
|
92
|
Bodegas los Astrales
|
Astrales Christina
|
2021
|
92
|
Bodegas Peñafiel
|
Mironia Black Edition
|
2022
|
92
|
Bodegas Resalte
|
Resalte Expresion
|
2020
|
92
|
Bodegas Santa Eulalia
|
Conde de Siruela
|
2024
|
92
|
Bodegas Vilano
|
Vilano
|
2022
|
92
|
Carramimbre
|
Carramimbre
|
2025
|
92
|
Carramimbre
|
Altamimbre
|
2022
|
92
|
Comenge
|
Biberius
|
2025
|
92
|
Dani Mabe
|
M1 by Dani Mabe
|
2024
|
92
|
Dehesa Valdelaguna
|
Montelaguna La Mira
|
2024
|
92
|
Dominio de Cair
|
Las Matillas
|
2023
|
92
|
Ferratus
|
Ferratus A0
|
2022
|
92
|
Gonzalez Byass
|
Dominio Fournier
|
2021
|
92
|
Grandes Bodegas
|
Doncel de Mataperras
|
2022
|
92
|
Grupo Yllera
|
La Fleur Vivaltus
|
2020
|
92
|
Matarromera
|
Prestigio
|
2021
|
92
|
Neo
|
Punta Esencia
|
2022
|
92
|
Tábula
|
Damana
|
2024
|
92
|
Tr3smano
|
Tm
|
2021
|
92
|
Trespiedras
|
Unanimous Finca La Tejera
|
2023
|
92
|
Vega de Yuso
|
Vegantigua Roble
|
2024
|
92
|
Vega de Yuso
|
Tresmatas Vendimia Seleccionada
|
2022
|
92
|
Alejandro Herrero Alvarez
|
Carro de Leña
|
2025
|
91
|
Bodegas J. Alberto Calvo Casajús
|
Casajús Selección
|
2023
|
91
|
Bodegas Peñafiel
|
Miros de Ribera M10
|
2023
|
91
|
Bodegas Resalte
|
Resalte Origen
|
2022
|
91
|
Bodegas Vilano
|
Terra Incógnita
|
2022
|
91
|
Briones Abad
|
Cantamuda Finca La Cebolla
|
2022
|
91
|
Compañia Vinicola Solterra
|
Alto de los Zorros
|
2018
|
91
|
Condado de Haza
|
20 Aldeas
|
2023
|
91
|
Dominio de Calogia
|
Dominio de Calogía
|
2023
|
91
|
Félix Callejo
|
Félix Callejo
|
2023
|
91
|
Finca Villacreces
|
Creta
|
2022
|
91
|
Grandes Bodegas
|
Finca la Maria
|
2023
|
91
|
Navarro Balbas
|
Valle de Nabal
|
2023
|
91
|
Trespiedras Fuentecen
|
Unanimous Finca La Maricana
|
2021
|
91
|
Valdubón
|
Tempranillo
|
2025
|
91
|
Viñedos la Dehesa
|
El Tallar
|
2021
|
91
|
Bodega San Mamés
|
Doble R la Cascajera
|
2023
|
90
|
Bodega San Mamés
|
Doble R Finca Lavaderos
|
2023
|
90
|
Bodegas Cepa 21
|
Hito
|
2025
|
90
|
Bodegas el Hacedor
|
Opimivs
|
2022
|
90
|
Compañia Vinicola Solterra
|
Alto de los Zorros
|
2022
|
90
|
Dominio de Cair
|
Cair Selección la Aguilera
|
2022
|
90
|
Dominio de Calogia
|
Doble M
|
2022
|
90
|
Emilio Moro
|
Malleolus de Valderramiro
|
2021
|
90
|
Félix Callejo
|
Parajes de Callejo
|
2023
|
90
|
Félix Callejo
|
Majuelos de Callejo
|
2023
|
90
|
la Bodega de la Loba
|
La Loba
|
2021
|
90
|
Maeste
|
Alma del Moral
|
2024
|
90
|
Manchon Mieres
|
47 PSQR Hormigón
|
2023
|
90
|
NOC
|
Roble
|
2024
|
90
|
Pradorey
|
Adaro de Pradorey
|
2023
|
90
|
Renacimiento de Olivares
|
Rento
|
2019
|
90
|
Vetusta
|
Carrascalón Alto
|
2020
|
90
|
Viñas del Jaro
|
Chafandin
|
2022
|
90
|
Altos de Ontañon
|
Rippa-Dorii
|
2025
|
89
|
Bodega San Mamés
|
Doble R
|
2024
|
89
|
Bodegas el Inicio
|
Rivendel
|
2024
|
89
|
Bodegas el Inicio
|
Admiracion
|
2021
|
89
|
Bodegas Sarmentero
|
Sarmentero
|
2024
|
89
|
Bodegas Viña Mayor
|
Viña Mayor
|
2024
|
89
|
Bodegas y Viñedos Tamaral
|
Tamaral 6
|
2025
|
89
|
Briones Abad
|
Cantamuda La Estación
|
2024
|
89
|
Finca Villacreces
|
Pruno
|
2023
|
89
|
Finca Villacreces
|
Nebro
|
2022
|
89
|
Grandes Bodegas
|
Marqués de Velilla
|
2025
|
89
|
Legaris
|
Calmo
|
2021
|
89
|
Maeste
|
Alma del Vivar
|
2024
|
89
|
Pagos de Anguix
|
822
|
2023
|
89
|
Pagos del Rey
|
409
|
2024
|
89
|
Pérez Pascuas
|
Viña Pedrosa - El Otero
|
2023
|
89
|
Viñedos la Dehesa
|
Viñas de Fuentenebro
|
2024
|
89
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Ines Salpico is Decanter’s regional editor for Spain, Portugal and South America. Born and raised in Lisbon, Portugal, after moving to London in 2015, she decided to dedicate herself fully to the wine industry and joined the sommelier team at Michelin-starred Spring, Somerset House. Stints at Noble Rot and The Laughing Heart followed. Her work as a judge and writer eventually became her full time commitment and she joined Decanter in 2019 as wine database editor.