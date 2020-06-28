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Best Bordeaux 2019 wines: Second labels

The second wines from Bordeaux's top estates often offer exceptional quality at reduced prices making them attractive en primeur buys, see Jane Anson's top scoring wines...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Second wines are not uncommon in Bordeaux with many of the top estates offering one or two other labels in addition to their red, white or sweet grand vins.

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The following wines have all been scored 93 points and above. 

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