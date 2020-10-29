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Anson: How to blind taste Bordeaux wines

Could you spot a classic Margaux from a Pauillac? Jane Anson gives a lesson on how to blind taste Bordeaux, including key characteristics to look for in different appellations, with tasting notes on nine signature wines from the highly rated 2009 vintage.
Jane Anson Jane Anson

Entrants from 20 countries recently tested their ability to blind taste in the finals of the World Wine Tasting Challenge 2020, held at Bordeaux’s Château Smith Haut Lafitte.

The French team just beat the Chinese group in the final, with Sweden and Finland tied for third.

It’s eight years since the first tournament was held at Château Larrivet Haut-Brion. The competition has been to plenty of other spots in France in-between.

Scroll down for Jane Anson’s nine classic Bordeaux tasting notes and scores

Blind tasting is a very specific skill, viewed either as a parlour trick or rigorous proof of ability depending on who you are speaking to.

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