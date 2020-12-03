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Anson: Tasting Château Palmer wines across three decades

Read Jane Anson's report of the first Decanter virtual masterclass, held with the Margaux third growth estate's CEO, Thomas Duroux, and including a tasting of Palmer and Alter Ego wines.
Jane Anson Jane Anson

This tasting of Château Palmer wines had originally been scheduled for the Decanter Fine Wine Encounter in London.

Instead, Decanter’s first virtual masterclass saw guests tuning in from Hong Kong, Romania, Estonia, USA, Canada, Greece, Italy, Netherlands, Belgium, the UK and beyond; a wonderful way to underline that, even if we are missing the in-person tastings, we can still find ways to connect around a glass of wine.

We covered three vintages of both Palmer and Alter Ego: 2015, 2009, 1999.

The two wines reveal different facets and personalities of Margaux terroir, but the tasting also showed the evolution of this Margaux 1855 third growth that easily sits among the very best estates of Bordeaux.

Scroll down for Jane Anson’s Château Palmer and Alter Ego tasting notes and scores

See Jane Anson’s Château Palmer and Alter Ego tasting notes and scores

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