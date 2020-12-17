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Jane Anson: My top 10 fine wines of 2020

Bordeaux greats like Petrus 1998 sit alongside fascinating bottles from around the world as Jane Anson reflects on fine wines that have brought her joy in 2020, in a year with a very different feel.
Jane Anson Jane Anson

Looking again at my top wines of 2019, the list was drawn from bottles tasted at a friend’s birthday party, a private Figeac dinner for 20 people, and a lavish, extremely starry Mouton Rothschild charity event for several hundred people at the Palace of Versailles.

The round-up also included wines tasted at a hotel in St-Emilion with a group from the Napa Valley Reserve in California, a small dinner at New York’s Vaucluse restaurant, a private supper in Pomerol, a local restaurant in Bordeaux, and during a château visit up in the Médoc.

There was just one from an evening at home, and even then it was cooking for a friend who was visiting from Scotland.

This year, seven of the 10 wines were tasted at my house, five of them in front of a computer screen during a Zoom tasting.

Scroll down to see tasting notes for Jane Anson’s top 10 fine wines of 2020

Jane Anson’s top fine wines of 2020: Tasting notes and scores

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