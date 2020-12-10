{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDQyNmNhYTBhOWQ5ZDRkMzJlMTJmYmQ5NWYwMTllMGYzMmQxMDQxZmRjYTY1NWRlNTIzMmUyZGJjYzcyNTgxNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Petrus: producer profile plus top wines tasted

Icon: it’s a word that is much overused, in wine as elsewhere. But in the context of the world’s greatest wines, none could be more deserving of the descriptor than this sought-after and convention-defying estate on Bordeaux’s Right Bank. Jane Anson gets to the heart of the enigma that is Petrus.
Jane Anson Jane Anson

It says something when you open a bottle of wine that everybody around the table has already declared is almost certainly a fake, and yet it still creates a ripple of excitement.

But that’s what the sight of Petrus 1945 on a label does to people – me included; this was at a supper with friends in Bordeaux about 10 years ago, the bottle provided by a US merchant who said, with admirable honesty: ‘I know this isn’t real, or I wouldn’t be opening it.’

Scroll down to see Jane Anson’s Petrus tasting notes and scores including 2016, 2010, 2009, 2008, 1999 and 1998

It further says something when, of the various people I asked for comments about this estate, a full half of them asked if they could remain anonymous. But that’s what the thought of losing an allocation of Petrus does to people.

See Jane Anson’s Château Petrus tasting notes and scores including 2016, 2010, 2009, 2008, 1999 and 1998

The data in this article has been provided by Liv-ex, the online wine trading platform and fine wine market analyst. Along with a comprehensive database of real-time transaction prices, Liv-ex offers the wine trade smarter ways to do business. The company offers access to £70m worth of wine and the ability to trade with 475+ other wine businesses worldwide. It also organises payment and delivery through its storage, transportation and support services. www.liv-ex.com.

Read next:

Anson: Tasting Château Palmer wines across three decades

Château Angélus wines tasted from 2000 to 2019

A ‘monumental’ tasting of Petrus, Le Pin and Lafleur 1998 and 1999

Latest Wine News